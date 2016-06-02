اجتماع دار المعارف يطالب بانتخابات مبكرة في "الصحافيين"

طالبت جبهة تصحيح المسار ورؤساء تحرير صحف مصرية بانتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحافيين يكون من حق أعضاء المجلس الحالي الدخول فيها بهدف تشكيل مجلس نقابة جديد وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بين النقابة ووزارة الداخلية وإحالة النقيب وزميليه للمحاكمة.

ودعا المجتمعون خلال اجتماعهم الأربعاء بمؤسسة دار المعارف إلى إنقاذ النقابة التي أغرقها البعض في أتون الخلافات السياسية، مما أضعف دورها النقابي والمهني والخدمي وأصاب مجلس النقابة بانقسام حاد بات يطغى على شرعيته، وأدى إلى شروخ جسيمة في الوسط الصحفي.

وأضاف المجتمعون في بيان لهم عقب الاجتماع أنه إزاء الوضع المتفاقم بعد صدور قرار النيابة العامة بإحالة 3 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نقيب الصحافيين، للمحاكمة بات واقعا أن أوضاع النقابة لن تستقيم في ظل مجلس نقابة منقسم على نفسه وورط بعض أعضائه النقابة في أزمات مفتعلة، مؤكدين أن هذا الأمر يتطلب حلاً ديمقراطيًا ترتضيه كل الأطراف للخروج من الأزمة وإنقاذ النقابة.

ورأى المجتمعون بأنه يمكن أن يتحقق توافق كل الأطراف على الذهاب لانتخابات مبكرة يكون من حق أعضاء المجلس الحالي الدخول فيها بهدف تشكيل مجلس نقابة جديد يعيد ترميم وحدة الصحفيين ويرسم للنقابة دورًا مهنيا يتوازن فيه العمل النقابي مع العمل السياسي ويحقق مهما من أعماله التي تمس أوضاع الصحفيين، وإعادة دور النقابة كمؤسسة فاعلة في الارتقاء بالمهنة.

وحذر المجتمعون من سيطرة أي تيار سياسي على نقابة الصحافيين، الأمر الذى يؤدى بالعودة إلى الانقسام والتشرذم، مؤكدين على احترام القانون والقضاء والنيابة العامة، ومجددين رفضهم الإساءة لمؤسسات الدولة والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي واستدعاء هذا التدخل لأغراض سياسية.

وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصافيين الأسبق خلال كلمته أنه لا ينبغي لتيار واحد أن يسيطر على نقابة الصحافيين، مضيفا أن مجلس النقابة منقسم على نفسه ومطالبا بالسعي لعدم تصعيد الموقف وإيجاد سبل الحل الصحيح، و الأمثل وهو إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح أن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الديمقراطي الصحيح، وأن نقيب الصحافيين لابد أن يكون قيمة حقيقة في المجتمع، قائلا إن خلافاتنا مع قلاش كبيرة، ولكن علينا أن نعرف مسئوليتنا القانونية، حينما يصدر قرار بحبس نقيب الصحافيين فلابد أن نقول كفى و أن ندافع عن النقيب مهما كانت خلافاتنا مع قلاش.

وقال الكاتب الصحافي محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير جريدة الأهرام إن إقحام رئيس الجمهورية في أزمة نقابة الصحافيين يدل على سوء إدارة الأزمة، متمنيا إنهائها في أسرع وقت.

وقال خلال كلمته في الاجتماع إن الحل للخروج من أزمة نقابة الصحافيين هو الاعتراف بالخطأ ونأمل أن تجد دعوة الكاتب الصحفي مكرم أحمد نقيب الصحافيين الأسبق بإجراء انتخابات مبكرة استجابة.

من جانبه أكد الكاتب الصحافي أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة دراسات الرأي العام بمركز الأهرام أن هناك 950 صحافيًا وقعوا على استمارات لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة، وأنهم وضعوا آلية جديدة لملء الاستمارات تجنبًا لإكراه أحد على التوقيع.

وطالب قمحة مجلس نقابة الصحافيين بالدعوة لجمعية عمومية لطرح الثقة.