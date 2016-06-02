غداً.. السيسي يقدم كشف حساب عن عامين من حكمه

يقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف حساب عن عامين من حكمه للمصريين في حوار تلفزيوني غدا الجمعة.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ" العرببية نت" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقدم كشف حساب لما تم إنجازه منذ توليه الحكم خلال حوار تلفزيوني غدا الساعة السابعة والنصف "بتوقيت القاهرة" حيث من المقرر أن يستعرض العديد من الإنجازات التي دشنها خلال العامين الماضيين من حكمه ومنها مشروعات قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان ومحطة الضبعة النووية وشرق التفريعة ومشروع تطوير العشوائيات وإنشاء شبكة طرق عملاقة إضافة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروع القومي للإسكان، وإنشاء مليون وحدة سكنية والمشروع القومي للكهرباء ومشروعات البنية التحتية ونتائج جولات الرئيس الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يقوم التليفزيون المصري بعرض أفلام تسجيلية تشمل العديد مما تم إنجازه كما ستستضيف قنواته عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين؛ للحديث عن فترة حكم السيسي والمشروعات التي تم تنفيذها.