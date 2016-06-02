ما أهمية حاملة الطائرات "جمال عبدالناصر" لجيش مصر؟

هي صفقة تحقق نقلة نوعية للجيش المصري وتجعله يقفز خطوات في ترتيب أقوى جيوش، العالم بتلك الكلمات عبر اللواء هشام الحلبي الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية عن أهمية حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر" من طراز ميسترال من فرنسا، التي تسلمتها مصر اليوم الخميس من فرنسا.

وقال في تصريحات لـ "العربية.نت" إن الاتفاقية التي نفذت اليوم الخميس بين القاهرة وباريس لتسليم حاملة الطائرات جمال عبد الناصر لمصر هي نقطة تحول مهمة للجيش المصري حيث ستدفع به لترتيب متقدم في قائمة أقوى جيوش العالم وتجعل له اليد الطولى في العمليات البحرية مضيفا أنها من أهم حاملات الطائرات في العالم وتُستخدم للحروب الخارجية، حيث تقوم بنقل الجنود والطائرات الهيلوكوبتر لمناطق القتال خارج حدود الدولة وتعرف باسم سفينة الإبرار والقيادة، وتقوم بعدة مهام أساسية مثل العمليات البرمائية، حيث توجد أماكن بها للمركبات والبضائع وأماكن إقامة لنحو 450 فردا بتجهيزات الإعاشة للمهام بعيدة المدى، بخلاف نظام إدارة المعارك والمعلومات البحرية التكتيكية وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية مما يجعلها مركز قيادة متنقل.

وأكد أن حاملة الطائرات جمال عبد الناصر تبلغ حمولتها 22 ألف طن، وطولها 199 متراً، وعرضها 32 مترا وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي كما تمتلك 3 رادارات ومستشفى مجهزا وكاملا.

وأوضح أن الهدف من الصفقة هو تحقيق التفوق العسكري لمصر ومساعدة الجيش في أداء مهام قتالية خارج حدود الدولة وحماية المضايق وحقول الغاز المكتشفة حديثا في البحر المتوسط ومساعدة بعض الدول العربية وحمايتها في حالة وجود أي تهديدات ونقل معدات القتال والمروحيات لأي منطقة يحدث فيها ما يهدد الأمن القومي المصري أو العربي.

وأشار إلى أنه توجد 37 حاملة طائرات تعمل في العالم تتبع 20 دولة حيث تمتلك أميركا أكبر حاملات طائرات في العالم و يُطلق عليها اسم حاملات الطائرات السوبر يليها حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيسوف" الروسية ثم حاملة الطائرات "لياونينغ" الصينية وفي المرتبة الرابعة توجد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" التي تعد أول حاملة طائرات فرنسية تعمل بالطاقة النووية، وفي المرتبة الخامسة، تأتي حاملة الطائرات البرازيلية "ساو باولو وأخيرا حاملة الطائرات جمال عبد الناصر التابعة للقوات البحرية المصرية.