أكثر من 37 ألف حريق شب في مصر عام 2015

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن إجمالي الحـرائق في مصر عام 2015 بلغ 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.

وقال الجهاز في بيان له الخميس، إنه وفقـاً للحــالة الجنائية يأتي الإهمال في المرتبة الأولى لحوادث الحريـق بعـدد 19705 حـادثة بنسبة 52.4% ، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 16857 حـــادثة بنسبة 44.9%،ثــم الحريق العمــد بعــدد 1021 حــادثة بنسبــة 2.7% خلال عام 2015".

أعقاب السجائر وأعواد الكبريت في المقدمة

وأضاف الجهاز أن أهم المسببــات الرئيسية للحريـــق هي النيران الناتجة عن إلقـــاء جسم مشتعــل "أعقــاب السجــــائر - أعواد كبريت - مادة مشتعلة- شماريخ" بنسبة 56.5% ، ثم الماس الكهربائي والشرر الاحتكاكي بنسبة 21%، ثم مواقد وأفران وغلايات بنسبة 7.7%، ثم الاشتعال الذاتي بنسبة 7.4%، ثم حرائق غازات 6.6% وفــى المرتبة الأخـــيرة الحـــرائق البتروليــــة والســـــوائل الملتهبــة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق.

وجاءت الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 39.4%، يليها المباني السكنية بنسبة 30.3% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت البترولية نسبة 0.3 %.

القاهرة في الصدارة

وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حوادث الحريـق بنسبة 17.1% ، تليها محافظة البحيرة بنسبة 8.1%، وفي المرتبــــة الأخــــيرة سجلت محـــافظة شمـــال سينـــاء أقـــل نسبـــة وهي 0.1% من إجمــالي حوادث الحريق.

كما سجل شهـر مايـو أكثر الشهور لحـوادث الحريق بنسبة 10.2% ، يليـــه شهـــر سبتمبر بنسبـة 10% وأخيراً شهر فبراير مسجلا نسبة 6.3% وهــى الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر.

وأوضح الجهاز أنه بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 195 متوفى للمدنيين، و10 من رجـال الإطفـاء، وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 754 مصاباً من المدنيين، و98 من رجال الإطفاء.