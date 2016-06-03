مصر.. حريق هائل يلتهم "تاريخ السينما"

اندلع حريق هائل مساء أمس الخميس في شركة مصر للصوت والضوء بشارع الهرم في الجيزة والتهمت النيران مجموعة من الاستوديوهات والديكورات و الأشجار و قام رجال الدفاع المدني بعمليات محاصرة النيران التي امتدت لمساحة 3 آلاف متر من كافة الاتجاهات و تمت عملية السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وانتقلت 20 سيارة إطفاء إلى المكان و3 خزانات مياه وتمت عملية الإخماد وتبين الحريق شب في ظهر مبنى سينما رادوبيس، وامتد إلى داخل مدينة السينما بالهرم، وطال مجموعة من الاستوديوهات التي تعد الأقدم في مصر وكذلك المكاتب الإدارية بالمبنى والديكورات التي كانت متواجدة بحديقة الشركة، ثم انتشرت النيران في مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات عروض فنية بالحديقة.

كما انتدبت نيابة الهرم، رجال المعمل الجنائي للانتقال إلى مكان حريق شركة مصر للصوت والضوء بشارع الهرم، لكشف ملابسات الحريق وإعداد تصور فني حول بداية الحريق ونهايته، وحول وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقررت تشكيل لجنة فنية من مهندسي محافظة الجيزة لإعداد تقرير حول التلفيات والخسائر جراء الحريق، كما كلفت النيابة الأجهزة الامنية بالجيزة بسرعة التحريات ومن المقرر استدعاء المسؤولين عن الشركة لسؤالهم في الحادث.

وأكد مصدر أمني أن حريق شركة مصر للصوت و الضوء والسينما بشارع الهرم، التهم أقدم استوديو تصوير في مصر وهو استوديو النحاس الذى يحوي أقدم بلوتوهات و ديكورات تعود إلى 100 سنة ماضية وساهمت مواد بلاستيكية و بويات بالمكان في انتشار الحريق بشكل سريع.

وامتدت النيران إلى الطابق الثاني للمركز الثقافي للسينما والذى يحوي آلاف المجلدات والكتب القديمة والتهمت النيران معظمها.