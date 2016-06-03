مصر.. الجيش يكشف مهام الميسترال جمال عبد الناصر

كشف العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري، الخميس، القدرات والمهام القتالية لحاملة الطائرات جمال عبد الناصر التي تسلمتها مصر من فرنسا.

وقال إن الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية المصرية يرافقه قائد القوات البحرية الفرنسية برفع العلم المصري على حاملة المروحيات الميسترال "جمال عبد الناصر" إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية لتشهد منظومة التسليح بالقوات البحرية تطوراً عالمياً بدخول الميسترال ضمن القطع البحرية التي تؤمن المياه الإقليمية المصرية .

وكشف سمير إمكانيات المسيترال الجديدة وقال إنها من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم ولها قدرة عالية على القيادة والسيطرة حيث أنها تحتوي على مركز عمليات متكامل ولها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعدتهم مع وجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلاً ونهاراً بالإضافة لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من مستشعرات وأجهزة اتصالات حديثة .

وأضاف أن من أبرز المواصفات الفنية للسفينة الحربية ميسترال :



أ - الإزاحة (22000) طن (حمولة كاملة) .

ب- الطول الكلى (199) متر .

جـ- العرض (32) متر .

د - السرعة (19) عقده .

هـ- الارتفاع (58) متر .

و- مدى الإبحار (30) يوم بمدى (10000) ميل بحرى .

ز- الطاقم (30) ضابط + (140) درجات أخرى .

ح- تنقسم السفينة إلى عدد (12) سطح منهم عدد (5) سطح لتحميل الطائرات ومركبات القتال كالآتى :

سطح الطيران الرئيسي : به عدد (6) نقطة إقلاع وهبوط للطائرات الهليكوبتر.

هنجر الطيران : يسمح بتخزين عدد (12-16) طائرة هل طبقاً للحجم والحمولة أو عدد (35) مركبة مدرعة .

سطح المركبات العلوى : يسمح بتحميل عدد (70) عربة مدرعة أنواع .

سطح المركبات السفلى : يستخدم لتحميل المركبات والمجنزرات من (9:6) دبابة طبقاً للحمولة .

هنجر الوسائط (الحوض) : يتسع لتحميل عدد (2) وسيطة أبرار طراز (LCM) + وسيطة إبرار طراز (L- CAT) .

وحول إمكانيات وقدرات السفينة الحربية ميسترال قال المتحدث العسكري:



أ - السفينة قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقاً لمدة الإبحار .

ب- السفينة قادرة على تحميل وسائط الإبرار طراز LCM - طراز (L- CAT) للإنزال السريع (تتواجد بالسطح السفلي المائي لنقل الأفراد والمدرعات والدبابات ) .

جـ- السفينة مجهزة للعمل كمستشفى بحرى حيث أن أقسام المستشفى منتشرة على مساحة (750) متر مربع وتستوعب (غرفتي عمليات – غرفة أشعة إكس – قسم خاص بالأسنان وأحدث جيل من المساحات الإشعاعية – عدد (69) سرير طبى) .

د- القدرة على إخلاء حتى عدد (2000) فرد طبقاً للمساحة المتيسرة بإجمالي مساحة (2650)متر مربع .

مهام السفينة الحربية طراز ميسترال :

أ- القيام بعمليات الإنزال البحري .

ب- القيام بأعمال النقل البحري الاستراتيجي .

ج- القيام بمهام الإخلاء وتقديم أعمال الدعم اللوجيستي للمناطق المنكوبة .

د- تقديم العلاج الطبي المؤهل لقوات التشكيل .

هـ- العمل كمركز قيادة مشترك بالبحر .

و- إدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح بالبحر .

وأضاف المتحدث العسكري أن التعاون العسكري المصري الفرنسي الذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، والتي كانت أبرز نتائجها الطائرة "رافال" والفرقاطة "فريم" والسفينة الحربية "الميسترال".