مصر ...الجيش ينشر فيديو لتصفية 22 إرهابيا بسيناء

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري فيديو لعملية نفذها الجيش في سيناء ضمن المرحلة الثالثة لعملية حق الشهيد وأسفرت عن تصفية 22 إرهابيا.

وقال إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الجوية والبحرية والشرطة المدنية، قامت باستكمال أعمال المرحلة الثالثة من عملية حق الشهيد واسفرت عن مقتل 22 إرهابيا وتدمير 28 عشة وتفجير 9 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية، وتفجير 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأضاف أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية استمرت في تكثيف إجراءات التمشيط والتفتيش والمداهمة لمناطق الشلاق وقبر عمير وخط الجوره وأبو زماط، للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية حيث تم القبض على 5 إرهابيين ومجموعة كتب تحمل الفكر التكفيري، وضبط 2 بندقية آلية، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وذكر أن القوات قامت بإنشاء العديد من الكمائن والارتكازات الأمنية لفرض السيطرة الكاملة بمناطق عملها.