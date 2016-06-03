مصر.. الدفع بـ3 قطع بحرية لإنقاذ مركب هجرة بالمتوسط

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، الجمعة إن مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة تلقى بلاغا، يفيد رصد استغاثة بوجود مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط وعلى مسافة ( 265 كم ) شمال غرب السلوم من الشواطئ المصرية يتعرض لأمواج شديدة.

وأضاف المتحدث العسكري، أنه على الفور تم دفع طائرة إنقاذ من القوات الجوية و3 قطع بحرية إلى منطقة الحدث وبالتعاون مع دولة اليونان الصديقة والسفن التجارية المتواجدة بمنطقة الحدث للإنقاذ وبالإضافة إلى رفع درجات الاستعداد لطائرتي إخلاء طبي جوي وجميع المستشفيات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية والغربية العسكرية لتقديم الدعم الطبي (حال الطلب).