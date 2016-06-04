إحباط عملية إرهابية استهدفت العناصر الأمنية شمال سيناء

نجحت عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط محاولات لاستهداف قوات التأمين في المنطقة.

وفي التفاصيل، رصدت إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بالبحث والتفتيش ليل الجمعة عنصرين إرهابيين يتسللان ويزحفان لدخول أحد المنازل المتاخمة للطريق لوضع عبوات ناسفة على الطريق الدولي في نطاق رفح بهدف استهداف القوات الأمنية أثناء مرورها.

وعلى الفور قامت القوات بمداهمة المنزل حيث أسفرت النتائج عن القضاء على أحدها وإصابة الآخر والعثور على بندقيتين آليتين ونظارة ميدان أميركي الصنع وخزنتين آليتين تحويان (45) طلقة عيار 7.62 * 39 وجهاز موتوريلا صغير خاص بالعناصر الإرهابية.

وتواصل قوات الجيش إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والارتكازات الأمنية والدوريات المتحركة .