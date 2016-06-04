السيسي: محاولات للوقيعة مع الأشقاء في الخليج

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أن هناك محاولات للوقيعة مع الأشقاء في الخليج، واستغلال موضوع الجزر كأحد محاور الإساءة لعلاقاتنا مع السعودية.

ولفت إلى أن هناك تحركا لترسيم الحدود مع اليونان، موضحاً أنه لا توجد فرص للتنقيب عن المعادن أو الثروات بالمياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر أو المتوسط بدون اتفاقيات ترسيم الحدود.

وأضاف السيسي، خلال حوار تلفزيوني أجراه بمناسبة مرور عامين على توليه الرئاسة، أنه تم استغلال قضية ترسيم الحدود لإثارة الرأي العام في مصر، والإساءة للعلاقات بين مصر والدول الأخرى.

وتناول السيسي في حواره علاقة مصر بأميركا، قائلاً إنه لا يعرف لماذا يتصور البعض أنها ليست بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن أدبيات السياسة السابقة غير ملزمة لنا، وأن العلاقة مع واشنطن استراتيجية قوية، ونعترف بدورهم الإيجابي مع مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن.

وعن القضية الفلسطينية، شدد السيسي على قناعة مصر ودول المنطقة بأهمية المضي قدماً في السلام وتأسيس دولة للفلسطينيين.