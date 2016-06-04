السيسي: ندعم وحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار بالعراق في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح الرئيس خلال لقاء إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق وعبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير العراقي بالقاهرة ضياء الدباس، أن مصر تقدر خطورة ما يمر به العراق من مواجهات ضد قوى التطرف والإرهاب، مشددا على ضرورة تفويت الفرصة على أية محاولات لبث الفُرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق إعلاء لمصلحة الوطن وقيمة المواطنة.