سمكة قرش تلتهم قدم شاب في مصر

التهمت سمكة قرش السبت قدم شاب مصري كان يسبح خلال رحلة بحرية في البحر الأحمر، في أول هجوم من نوعه منذ مقتل سائح ألماني العام الفائت 2015.

ووقع الحادث في منطقة العين السخنة السياحية في محافظة السويس، نحو 150 كلم شرق القاهرة، وفقاً لما قاله محافظ السويس مجدي عبد العال. وهاجمت سمكة القرش عمرو عبد القادر البالغ من العمر 23 عاماً، فيما كان يسبح بعيداً عن الشاطئ ولاذت بالفرار، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، قال مدير الطوارئ بوزارة الصحة في السويس رضا زغلول إن الشاب "وصل إلى المستشفى وهو يعاني من بتر كامل في قدمه اليسرى. وخضع لعملية جراحية ووضعه مستقر الآن".

يذكر أن هجمات أسماك القرش ليست شائعة في مصر. وكان آخرها في مارس 2015 حين هاجمت سمكة سائح ألماني خمسيني وقتلته في البحر الأحمر، بينما كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير.

وأواخر العام 2010 ، قتلت سائحة ألمانية سبعينية وأصيب 4 سياح روس بجروح خطرة في 3 هجمات لأسماك القرش في منتجع شرم الشيخ في سيناء. وإثر ذلك، منعت السلطات السباحة في خليج نعمة في شرم الشيخ لمدة أسبوع. وفي يونيو 2009 قتلت سائحة فرنسية بعد أن هاجمتها سمكة قرش في مرسى علم على البحر الأحمر جنوب شرق مصر.