مصر.. مقتل 7 من "بيت المقدس" في شمال سيناء

قُتل 7 عناصر من أنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء المصرية، الجمعة، بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

وقالت مصادر إن قوات الأمن في أحد الأكمنة أطلقت النار على عنصرين كانا يرصدان تحركات قوات الأمن حيث تم قتلهما، وعُثر معهما على بندقتين آليتين ونظارة ميدان.

وتعرض الكمين إلى هجوم مسلح بعد سحب القوات للجثتين، حيث فوجئ أفراد الكمين بإطلاق النار عليهم، ونجحت القوات في صد الهجوم، وإجبار المسلحين على الفرار بعد مقتل 4 عناصر مسلحة منهم وإصابة عنصرين آخرين بجراح بالغة.

وتعقبت قوات الأمن 3 عناصر في محيط قسم شرطة الشيخ زويد، وتم قتل أحدهم، وتمكن الآخرين من الهرب.