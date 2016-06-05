الأزهر الشريف: كلاي قدم نموذجاً للرياضي المسلم

نعى الأزهر الشريف "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الملاكم العالمي محمد علي كلاي"، الذي وافته المنية، السبت، عن عمر يناهز 74 عاما.

وأكد الأزهر الشريف في بيان أن كلاي قدم "نموذجا رائعا للرياضي المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام"، موضحا أن الفقيد الراحل كرس حياته للعمل الإنساني والاهتمام بالفقراء ومحاربة العنصرية ورفض الظلم والعدوان، فكان بطلا رياضيا كما كان بطلا أيضا في نصرة شعبه وقضاياه، مدافعا بكل قوة عن القضايا الإنسانية العادلة.

وقال الأزهر إنه "إذ ينعى أحد القامات الرياضية الإسلامية الكبيرة، فإنه يسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".