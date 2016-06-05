لاعب كرة يصطحب "حارسه" أثناء أدائه امتحانات الثانوية

تسبب لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي في أزمة بسبب اصطحابه لحارسه الشخصي أو "البودي غارد" أثناء دخوله لجنة الامتحانات بالثانوية العامة في منطقة كرداسة جنوب القاهرة.

فوجئ مسؤولو الأمن بمدرسة اللواء فراج نبيل الابتدائية بكرداسة حيث مقر اللجنة التي سيؤدي فيها اللاعب امتحانات الثانوية العامة بإصرار الحرس الخاص به على الدخول معه لمقر اللجنة، إلا أن مسؤولي الأمن رفضوا دخوله، فوقعت مشادات بينهم كادت تتطور لاشتباكات، إلا أنها انتهت بعدم دخول "البودي غارد" للجنة، وإدخال اللاعب بمفرده وتحرير محضر بالواقعة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إعداد تقرير من رئيس اللجنة بالواقعة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

من جانبه، قال وكيل مديرية التعليم بالجيزة، إن اللاعب لم يدخل في مشادات مع أحد، لكن اثنين من أصدقائه المرافقين له حاولا منع الطلاب من التقاط الصور مع اللاعب أثناء دخوله للجنة الامتحانات، فوقعت مشادة بينهم أمام بوابة اللجنة، مضيفا أن اللاعب دخل بمفرده إلى اللجنة بشكل طبيعي، وأدى الامتحان وسط زملائه.