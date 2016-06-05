مصر.. القبض على مسربي امتحانات الثانوية العامة بفيسبوك

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسربي امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة التي تم تسريبها صباح الأحد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.

وأضافت أنها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد وجود صفحة باسم "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يقوم القائمون عليها بنشر صور ومنشورات تحتوي على أسئلة وإجاباتها لامتحانات مراحل دراسية مختلفة حال تأدية الطلاب لها حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات من خلال أجهزة إلكترونية وأجهزة محمول يحملها الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وقالت الوزارة إنه بتتبع الصفحة المشار إليها ورصد رقمها التعريفي تم تحديد القائمين عليها وهما:

1. أحمد . أ . ح - مواليد 1996- طالب بالفرقة الأولى بمعهد نظم معلومات - ومقيم بالوراق الجيزة.

2. عبدالله . ش . ا - مواليد 1996 – طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة وإدارة الأعمال - ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والفيوم، تم استهداف المذكورين وضبطهما، وبتفتيش مسكنهما تم ضبط جهازي حاسب آلي محمول و3 أجهزة هاتف محمول.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى إدارتهما للصفحة محل الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما يديران الصفحة، حيث يقومان من خلالها بنشر صور ومنشورات تحوي أسئلة وإجاباتها لامتحانات مراحل دراسية مختلفة "خاصة الثانوية العامة" حتى يتسنى للطلاب الغش والحصول على الإجابات مقابل مادي فى صورة كروت شحن جوال يرسلونها لهما على الصفحة محل الواقعة، حيث يقومان ببيع الرصيد فيما بعد.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.