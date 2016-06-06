مصر.. إنقاذ 31 شخصاً من مركب غرق أثناء هجرة غير شرعية

انتشلت إحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية، 31 شخصا من جنسيات مختلفة، و9 جثث متحللة الأجزاء، بينها جثة سيدة مصرية، وذلك في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية وعلى متنه 600 شخص بمياه البحر المتوسط.

وذكرت مديرية أمن الإسكندرية في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن المركب الغارق كان على مسافة 420 كلم شمال غرب الإسكندرية، و160 كلم جنوب اليونان، ووصلت اليوم الاثنين إلى قاعدة راس التين البحرية إحدى القطع البحرية التي كان تم إرسالها لانتشال الضحايا وعلى متنها 31 شخصا "هجرة غير شرعية" وهم 26 مصريا، وسودانيان، وإريتريان، وإثيوبي، وتم تسليمهم لقسم شرطة الجمرك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت أنه تم كذلك انتشال 9 جثث متحللة الأجزاء، من بينها جثة لسيدة مصرية جارٍ تحديد هويتها، وباقي الجثث يشتبه أن تكون لمجموعة من المهاجرين الأفارقة.

وكان العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، ذكر الجمعة الماضي أن مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة تلقى بلاغا يفيد برصد استغاثة بوجود مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط وعلى مسافة 265 كلم شمال غرب السلوم من الشواطئ المصرية يتعرض لأمواج شديدة.