السيسي يبحث مع وزير دفاعه تأمين حدود مصر برا وبحرا

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، حيث تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، لاسيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية برا وبحرا.

واستعرض صبحي نتائج زيارته إلى فرنسا أخيرا، والتي تم خلالها تسلم مصر حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ورفع العلم المصري عليها، إيذاناً ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

وقال وزير الدفاع المصري للسيسي إنه عقد جلسة مباحثات مثمرة مع نظيره الفرنسي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عما شهدته المباحثات من تفاهم حول تعزيز التعاون في المجالات العسكرية

وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد السيسي أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية لمواجهة كل المخاطر والتحديات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها عدة دول في المنطقة.

وأشاد الرئيس المصري بمستوى التعاون القائم مع فرنسا في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.