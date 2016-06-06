جمال مبارك وأحمد نظيف يثيران الجدل بظهورهما معاً في مصر

هو الظهور السابع لجمال مبارك منذ الإفراج عنه في عدة قضايا اتهم فيها عقب ثورة يناير 2011، والظهور الأول لأحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك عقب تبرئته في قضية الكسب غير المشروع، لكن ظهورهما معا وفي مناسبة رياضية أثارت الجدل حولهما مجددا في مصر.

جمال ونظيف حرصا على التقاط عدة صور خلال مشاركتهما معا، الجمعة الماضي، في مهرجان براعم الجمباز الإيقاعي بنادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر شرق القاهرة، وهو ما جعل النشطاء والمغردين يتساءلون عن سبب دعوتهما معا من جانب القائمين على المهرجان، وهل هما أعضاء بنادي المقاولون العرب أم لا؟

البعض رأى أن من حق الاثنين الظهور والمشاركة في مناسبات اجتماعية، خاصة عقب إخلاء سبيلهما وبراءتهما في القضايا التي حوكما فيها، وقضاء جمال لفترة العقوبة المقررة في قضية القصور الرئاسية، مؤكدين أنهما مواطنان مصريان ومن حقهما التنقل والحركة دون قيد أو شرط .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ظهور نجل الرئيس المصري الأسبق في عدة مناسبات، حيث حضر العرض العالمي الخاص بالمغني الراحل مايكل جاكسون في أحد مولات القاهرة الجديدة، مصطحبا ابنته فريدة، وفي يناير 2016 ظهر جمال مبارك في نادي المقاولون العرب أيضا مع ابنته التي كانت تشارك في حفل للأكاديمية البريطانية للجمباز.

وفي ديسمبر الماضي، ظهر جمال مبارك في مدينة شرم الشيخ لقضاء إجازة مع أسرته، وأقام في الفندق الذي اعتاد أن يقيم فيه مع عائلته ووالده، ومن قبل زار الأهرامات بصحبة أسرته في مايو 2015.

وظهر جمال مبارك في عزاء والدة الكاتب الصحافي مصطفى بكري بصحبة شقيقه علاء، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير أبريل 2015.

أما أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فهذا هو الظهور الأول له عقب قرار محكمة النقض بتبرئته في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.