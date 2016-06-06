مصر..السجن 10 سنوات والبراءة لـ3 في قضايا عنف وإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة المتهم عبدالرحمن محمد نجيب حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن المؤبد غيابياً على المتهم هيثم عصام، وذلك على ضوء محاكمتهما باتهامات تضم اتهاما بتصوير منشآت شرطية. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بيومي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها، لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، إضافة للاتهام بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن الاتهام بالمشاركة في مظاهرة أخلت بالنظام العام.

في سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي البيومي اليوم ببراءة 3 متهمين في قضية أحداث عنف عين شمس، وحكمت المحكمة ببراءة كل من خيرت ضياء عويس وعمر السيد وغيابياً ببراءة المتهم محمد رضا مع مصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتدبير تجمهر من شأنه تعريض السلم العام لخطر وذلك يوم 17 يونيو2015 واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخائر.