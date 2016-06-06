مصر: ندعم الأردن ضد كل من يستهدف أمنه واستقراره

أدانت مصر بشدة الحادث الإرهابي الذي استهدف مكتبا للمخابرات في الأردن اليوم الاثنين.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن إدانة مصر بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واستهدف مكتبا للمخابرات العامة الأردنية في مخيم البقعة بالأردن، ما أسفر عن وفاة ثلاثة من ضباط المخابرات واثنين من الموظفين بالمكتب، معربا عن تعازي مصر حكومة وشعبا للحكومة الأردنية ولأسر الضحايا.

وأكد أبو زيد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها، وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة محاربة الإرهاب الغاشم الذي لا يفرق بين دين وعرق، ولا يعرف حدودا، ويتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التضامن الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاصرتها على مستويي الفكر والتمويل.