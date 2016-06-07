مصر.. تأجيل محاكمة جنينة إلى 21 يونيو

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 21 يونيو الجاري.

وقال علي أيوب أحد أعضاء فريق الدفاع عن جنينة لـ "العربية.نت" إن المحكمة قررت التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية واستخراج صورة رسمية من محضر الجلسات.

ويُحاكم جنينة على خلفية اتهامه ببث وإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة، ما أضر بالأمن والسلم العام، وذلك بعد تصريحاته عن فساد يقدر بـ 600 مليار جنيه.

وفي وقت سابق قبل جلسة المحاكمة الثلاثاء، قالت مصادر مقربة من المستشار جنينة في تصريحات صحافية إن هناك مشاورات بين هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المسؤول السابق، بعدم المثول أمام المحكمة باعتبار أن هيئة الدفاع ستطالب بالتأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية التي لم يتم تسليمها حتى تلك اللحظات.

وأضافت المصادر أن جنينة لا يزال على موقفه بإصراره على حضور الجلسة رغم تأكده من تأجيلها.

وقد سبق أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بعزل المستشار جنينة من منصبه كرئيس للمركزي للمحاسبات، على إثر تصريحاته حول حجم الفساد. يذكر أن تلك القضية أثارت ضجة كبيرة لدى الرأي العام المصري، وأمرت النيابة بحظر النشر فيها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات مع جنينة وأمرت بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري لحين موعد محاكمته.