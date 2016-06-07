إعلامي مصري يدعو للتقشف على الإفطار ويتناول ما لذ وطاب

أثار الإعلامي المصري أحمد موسى الجدل بين المصريين مجدداً عندما طالبهم في برنامجه على فضائية "صدى البلد" بالتقشف في رمضان لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وطالب موسى المصريين بترشيد استهلاكهم في الطعام، وعدم التبذير والإسراف خاصة على موائد الإفطار، داعياً إياهم للإفطار على لبن وتمر وخروب من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الياميش والسلع الغذائية، كاللحم والدواجن وبعض الخضراوات.

وأضاف ناصحا المصريين "توقفوا عن شراء عين الجمل الذي أصبح سعره 180 جنيهاً، ويكفيكم الإفطار على قليل من التمر واللبن والليمون وعرق السوس، كما نصحهم بعدم شراء قمر الدين لارتفاع سعره".

إلا أن المفاجأة التي صدمت المشاهدين أن المذيع المصري تحدث عن عاداته الغذائية في رمضان، وقال إنه يعشق القطايف ولابد أن يتناولها في أول أيام رمضان ثم أكمل المفاجأة بقوله إنه لابد أن يتناول أول يوم رمضان مع القطايف "الفخذة الضاني" التي تخرج من الفرن قبل الإفطار مباشرة.