الجامعة العربية تشيد بحذف "التحالف" من اللائحة السوداء

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بإعلان الأمم المتحدة أمس الاثنين حذف اسم "التحالف العربي" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن من لائحتها السوداء في تقرير الأمم المتحدة بشأن مصير أطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلدا.

وأوضح نبيل العربي في بيان أن هذا التقرير كان مبنياً على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ولم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها في هذا السياق والتي تنص على ضرورة التشاور مع الدول المعنية قبل إصدارها.

أشاد العربي بما صدر من المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يضع على قدم المساواة أفعال التحالف وأفعال المجموعات الإرهابية التي أوردها التقرير.

وأكد نبيل العربي أن التقرير قد أغفل الدور الذي تقوم به دول التحالف العربي في استعادة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته والسؤولة عن حماية مواطنيها وعن تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها والتخفيف من معاناة اليمنيين نتيجة الحرب الدائرة هناك.

وأضاف الأمين العام أن رفع اسم "دول التحالف العربي" من القائمة السوداء تم بقناعة تامة من الأمم المتحدة نتيجة للحقائق والإثباتات التي تم تقديمها وتوضيحها لها، لافتا إلى أن صدور ذلك التقرير كان سيؤثر سلبا على مفاوضات السلام الجارية في الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.