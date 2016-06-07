بالصور.. تفاصيل تصفية خلية إرهابية خططت لهجمات بدمياط

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية عناصر خلية إرهابية كانت تخطط لشن عمليات في دمياط شمال البلاد.

وذكر مصدر أمني مسؤول أنه وردت معلومات تفيد بتواجد بعض العناصر الإرهابية بالشقة رقم 31 شارع 81 بمدينة رأس البر بدمياط وعلى الفور تم إعداد القوات الأمنية اللازمة بالاشتراك مع الأمن الوطني والأمن العام بدمياط، وحال اقتراب القوات من المكان بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بإطلاق النيران.

وقال إنه نتج عن الاشتباكات إصابة كل من اللواء مصطفى مقبل، نائب مدير الأمن، بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وإصابة أمين شرطة هيثم عثمان محمد عطية (36 عاماً) بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وإصابة المجند أحمد طارق مسعد (22 عاماً) ومقيم بالمحلة غربية بطلق ناري بالقدم اليسرى، وإصابة المجند عاصم عبدالمنعم السيد (22 عاماً) ومقيم بكفر الزيات غربية بطلق ناري بالركبة اليسرى، وجميعهم من قوة الأمن المركزي، وتم نقلهم لمستشفى دمياط التخصصي.

وأضاف أنه بالدخول للمكان تبين مصرع كل من وليد حسين محمد حسين (27 عاماً) مندوب مبيعات بشركة أدوية، ومحمود طلعت طلعت أحمد (28عاماً) كهربائي، ومحمد عبدالهادي محمد محمود (40عاماً)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم حلوان في القاهرة وضبط بحوزتهم بندقية آلية عيار 7.62×39 وعدد 2 طبنجة وعدد من الطلقات والفوارغ.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.