صفحات الغش تتحدى: سنسرب الإنجليزي قبل موعده بـ45 دقيقة

في تحد جديد لوزارة التعليم المصرية ذكرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه سيجرى تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، المقرر إجراؤه، صباح اليوم الثلاثاء، قبل موعده بـ45 دقيقة.

وأضافت قائلة إنها تمتلك 3 امتحانات للغة الإنجليزية، وسيجرى التأكد من الامتحان الفعلي قبل تسريبه، بل حددت موعد التسريب وهو الساعة الثامنة و20 دقيقة صباح اليوم مؤكدة أنها أعلنته من قبيل التحدي لوزارة التربية والتعليم.

بشير حسن، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، قال إن ما يحدث هو تحد للدولة بأكملها وليس لوزارة بعينها، مؤكداً أنه سيتم إلغاء امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء إذا تم تسريبه.

وأضاف في تصريح صحافي أن "من يقومون بالتسريب هم مافيا تهدف لضرب الدولة ومؤسساتها التعليمية والنظام السياسي لتدمير مستقبل جيل بأكمله".

وأوضح حسن أن وزارة التعليم شكلت لجنة بمشاركة وزارة الاتصالات والداخلية للقضاء على ظاهرة غش الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة لا تنكر مسؤوليتها عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولذلك قامت برد فعل سريع تجاه التسريبات وألغت امتحان التربية الدينية.