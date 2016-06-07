مصر.. إحباط تسريب امتحان الإنجليزي وفشل مخطط صفحات الغش

نجحت وزارة التعليم المصرية في إحباط مخطط صفحات الغش بتسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

وقالت غرفة العمليات المركزية الخاصة بأعمال الثانوية العامة في الوزارة إنها تتبعت ورقة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، والتي ادعت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها نشرت إجاباته وتأكدت أنه ليس هو الامتحان الذي تم توزيعه مضيفة أنه تم ضبط 36 حالة غش إلكتروني بامتحانات اليوم.

من جانبه كشف عبد الرحمن البرعي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والذي تواجد بغرفة عمليات وزارة التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية ولكن هناك بعض حالات الغش الفردية وسيتم إعلان أسماء الطلاب الذين قاموا بذلك من جانب الوزارة.

وقال إن النموذج الذي تم تسريبه في امتحان الإنجليزي ليس النسخة الأساسية التي تم توزيعها على الطلاب ولكنه نسخة غير حقيقية.

إلى ذلك قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بزيارة مفاجئة لوزارة التربية والتعليم، لمتابعة غرفة العمليات بعد تسريب الامتحانات.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن زيارة رئيس الوزراء استغرقت نحو 30 دقيقة وأكد أن الحكومة تواصل البحث لإيجاد آليات جديدة لمواجهة عمليات الغش الإلكتروني كما تابع كيفية عمل الغرفة في متابعة لجان سير الامتحان.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن كل من تورط في عملية تسريب الامتحانات ستوقع عليه عقوبات وأن الحكومة لن تسمح بتكرار هذا الأمر مجددا.

وكانت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد أكدت بأنه سيجرى تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، المقرر إجراؤه، صباح اليوم الثلاثاء، قبل موعده بـ45 دقيقة.

وأضافت قائلة إنها تمتلك 3 امتحانات للغة الإنجليزية، وسيجرى التأكد من الامتحان الفعلي قبل تسريبه، بل حددت موعد التسريب وهو الساعة الثامنة و20 دقيقة صباح اليوم مؤكدة أنها أعلنته من قبيل التحدي لوزارة التربية والتعليم.