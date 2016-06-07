مصر.. الحكم بإعدام 25 في ثأر بين عائلتين

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام 25 شخصاً دينوا بالقتل في قضية الاشتباكات بين عائلتين في مدينة أسوان (جنوبا) عام 2014، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة أحالت في 11 مايو الماضي أوراق المتهمين الـ25 إلى المفتي للمصادقة على الحكم.

ويقضي القانون المصري بأن يصادق المفتي على أحكام الإعدام رغم أن رأيه غير ملزم، ولكن المحاكم تحترمه في العادة.

والمدانون هم من بين 164 شخصا اتهموا بقتل 28 شخصا في اشتباكات بين عائلتين اندلعت بعد خطف امرأة في أبريل 2014 .

وصدرت أحكام الإعدام حضوريا على 16 من المتهمين بينما حكم على التسعة الآخرين غيابيا، بحسب المصدر القضائي.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين السجن المؤبد (25 عاما) والحبس سنتين على 39 متهما، وبرأت 100 من المتهمين.