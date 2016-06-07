مصر.. الحكم بالسجن غيابيا على إعلاميين

قضت محكمة مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين (غيابياً) لمذيعين معارضين، من أنصار الإخوان، لاتهامهما بـ"التحريض على الدولة، والسخرية من رئيس البلاد (عبدالفتاح السيسي)"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة جنح الدقي (غرب القاهرة)، قضت بالسجن عامين، وكفالة 5 آلاف جنيه (نحو 500 دولار) للإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر، مقدمي البرامج على قناتي الشرق ومكملين (تبثان من الخارج)، التابعتين للإخوان، لاتهامهما بالتحريض وبث الشائعات ضد القوات المسلحة، والشرطة، ومؤسسات الدولة، والسخرية من الرئيس".

وواجه المذيعان، وفق تحقيقات النيابة، اتهامات من بينها "التحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري، والتحريض على التظاهر يوم 25 يناير الماضي، إضافة إلى السخرية من خطابات رئيس الجمهورية".

وصدر الحكم غيابياً، وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.

وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضٍ أعلى.

يشار إلى أنه في 8 يوليو 2015 قضت محكمة جنح الدقي بحبس معتز مطر (غيابياً)، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وفي 12 سبتمبر من نفس العام، قضت المحكمة ذاتها، بحبس محمد ناصر (غيابيا)، 8 سنوات، وكفالة 8 آلاف جنيه (نحو 800 دولار)، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة.