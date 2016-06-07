مصر.. المؤبد لـ22 متهما بقضية خلية الصواريخ

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد لـ22 متهماً، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً، من بينهم 12 متهما هاربا، عدداً من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلاً عن الشروع في قتل أحد الأشخاص.