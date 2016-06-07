مصر.. تأجيل محاكمة بديع و14 آخرين بأحداث البحر الأعظم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي اليوم الثلاثاء، وقف سير جلسة إعادة محاكمة بديع و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم" لحين الفصل في طلب الرد.

وكان أسامة الحلو دفاع محمد بديع قد تقدم بطلب رد المحكمة الجلسة الماضية، ووفقا للقانون إذا قام المتهمون باتخاذ إجراءات رد المحكمة سوف تقرر المحكمة في جلسة اليوم وقف نظر القضية لحين الفصل في دعوى الرد، وفي حين عدم قيام المتهمين بمباشرة إجراءات الرد تستكمل المحكمة نظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع المرشد للإخوان وآخرين من بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، على حصولهم على حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، كانت قد قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومتهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد".