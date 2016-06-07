مصر.. ضبط 3 من مسربي امتحانات الثانوية على فيسبوك

نجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط 3 من مسربي امتحانات الثانوية العامة والأزهرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات للغش على "فيسبوك"، والتي يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، فقد أكدت المعلومات قيام "خالد ع.ك"، مواليد 1992 ومقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بإدارة صفحة على موقع "فيسبوك" باسم " ايزولايك".

وأضاف أن الصفحة تقوم بنشر صور ومنشورات تحتوي على أسئلة وإجاباتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، حال تأدية الطلاب لها لتسهيل عملية الغش داخل لجان الامتحانات، مؤكداً أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمحل إقامته وعثر بمسكنه على أجهزة حاسوب آلي وأجهزة محمول وآثار ودلائل تشير لاستخدام الصفحة محل الواقعة.

وأكد المصدر الأمني أنه بالفحص الفني تبين أن الحساب المسمى باسم المذكور مسؤول عن إدارة الصفحة محل الواقعة، وكذا قيامه بنشر نفس الأسئلة الخاصة بمادة اللغة العربية لطلبة الصف الثالث الثانوي، ولكن بصورة مختلفة عن ورقة الأسئلة التي قامت وزارة التربية بتوزيعها على الطلاب، واعترف بأنه المنشئ والمتحكم في الصفحة.

في إطار متصل، أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين من القائمين على إدارة صفحات بموقع "فيسبوك" لتسريب امتحانات الثانوية العامة حيث توصلت الجهود إلى تتبع صفحة باسم "مهايطي بيغشش الثانوية العامة" بموقع "فيسبوك" بالإضافة لإنشاء صفحة باسم "يوم المعجنة" مع بداية امتحانات الثانوية، فضلاً عن القيام بالترويج والإعلان عن أجهزة إلكترونية لبيع سماعات تليفون محمول يمكن استخدامها داخل لجان الامتحانات في عملية الغش لصغر حجمها.

وقالت الوزارة إنه بتتبع الصفحة المشار إليها تبين أنها خاصة بالمدعو "زياد.ف.ش"، مواليد 1982، ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، كما تبين قيامه بإرسال رسائل تحتوي على إجابات امتحان اللغة العربية لمرحلة الثانوية العامة حال تأدية الطلاب للاختبار، وقيامه بإرسال رسائل ومحادثات للعديد من الأشخاص، وإدارته للعديد من الصفحات الأخرى بالاشتراك مع آخرين يجري ضبطهم.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهته اعترف بأنه المنشئ والمتحكم في الصفحة محل الواقعة كما أنه يعمل محررا في العديد من المجموعات والصفحات الأخرى التي تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، وأقر بنشره لإعلانات السماعات صغيرة الحجم لاستخدامها في عملية الغش، ويتحصل عليها من المدعو "إسلام.س.ع"، 25 عاما، فني إصلاح هواتف محمولة، ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وهاتف محمول.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة.