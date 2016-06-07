مقترح روسي مصري لوقف النار بسوريا خلال رمضان

اتفقت مصر وروسيا على ضرورة وقف النار بسوريا خلال شهر رمضان، وتوفير الحماية للمدنيين وتوصيل المساعدات.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مساء الثلاثاء مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا، مضيفا أن الطرفين أكدا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير الحماية للمدنيين والمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية على ضوء نتائج اجتماع باريس الأخير، حيث أثنى لافروف على الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوصل إلى حل نهائي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بينهما خلال المرحلة القادمة.