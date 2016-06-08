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بعد موجة التسريبات.. مصر تغير أسلوب الامتحانات

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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قررت الحكومة المصرية تغيير أسلوب الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والقبول بالجامعات من العام القادم من أجل مواجهة تسريب الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر تغيير أسلوب الأسئلة والأجوبة في امتحانات الثانوية العامة من خلال تشكيل لجنة تضع خطة لذلك على المدى القصير اعتبارا من العام المقبل.

وقال إن المجلس قرر أسلوبا جديدا للامتحانات ولنظام القبول بالجامعات يطبق على مدى السنوات المقبلة، كما قرر مراجعة نسب مادة اللغة العربية من النجاح هذا العام.

وأضاف قائلا لقد رصدت غرفة العمليات بالوزارة 127 حالة غش في امتحان اللغة العربية، وهذا عقابه حرمان الطالب من الامتحان، مؤكدا أنه سيتم إحالة جميع المتورطين في التسريب للنيابة العامة وتطبيق القانون عليهم.

وقال الوزير المصري إن القانون يحدد الحبس وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتورط في تسريب الامتحانات، مضيفا أنه كان يتم استخدام بطاقات فيزا كارت وساعات إلكترونية في الغش بلجان الثانوية العامة.

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