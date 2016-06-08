حريق يلتهم عشرات مخازن الخردة جنوب القاهرة

أعلن مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق شب في العشرات من مخازن الخردة بسوق التونسي بمنطقة الخليفة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. وأضاف أنه تم الدفع ب ١٨ عربة إطفاء للسيطرة على الحريق الذى امتد لمساحة تتجاوز ٦٠٠ متر.

وأصيب ٤ من أفراد الحماية المدنية باختناقات أثناء تصديهم للنيران. في حين لم تسجل وفيات أو إصابات بين العاملين بالمخازن.

وقد أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الأضرار، كما كلّفت مباحث القاهرة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.