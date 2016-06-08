صفحة غش تتحدى الأزهر وتنشر أسئلة مادة الحديث وإجاباتها

فور انعقاد لجنة امتحان مادة الحديث للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية في مصر، تحدت صفحة غش تسمى ثورة التعليم الفاسد، الأزهر ونشرت أسئلة المادة وإجاباتها للطلاب الذين تداولوها عبر فيسبوك.وتداول الطلاب الإجابات من خلال الهواتف المحمولة المسربة داخل اللجان، حيث نشرت الصفحة كافة الإجابات للامتحان وأرسلتها للطلاب.

وكانت الصفحة قد قامت فور انعقاد اللجنة بالحصول على ورقة أسئلة الامتحان وقبلها بساعات قليلة أعادت تحديها للأزهر وقالت "انتظرونا في امتحان الحديث للأزهر علمي" اليوم الأربعاء في إشارة منها إلى تسريب الامتحان على صفحتها.

وقالت إنها ستكون مخصصة لامتحانات الأزهر فقط، لأن الصفحات الأخرى مخصصة للثانوية العامة فقط.

وزيادة عن التحدي، قال صاحب الصفحة إنه يقوم ينشر الامتحان فور انعقاد اللجنة وبعد تسريبه له عبر المحمول من داخل اللجان، وبعدها يقوم بالحل ويرسل الإجابات للطلاب عبر الصفحة على فيسبوك.