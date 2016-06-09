ضبط مدرس لغة عربية سرّب الامتحانات مقابل 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط معلم لغة عربية تورط في تسريب امتحانات الثانوية العامة على "فيسبوك" مقابل 10 آلاف جنيه.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية ضبطت القائم على إدارة صفحة عصام البهنساوي للثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تنشر الأسئلة المتوقعة وإجاباتها في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات التي من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، أكدت المعلومـــات قيام عصام. م. م، مدرس لغة عربية، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، بإدارة صفحة على موقع "فيسبوك" باسم عصام البهنساوي للثانوية العامة، ونشر الأسئلة المتوقعة وإجاباتها في امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهته اعترف بإدارته تلك الصفحة واتفاقه مع علي الدين. أ. م الطالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بدائرة شرطة الأهرام، بإمداده بالأسئلة المتوقعة وإجاباتها في مادة اللغة العربية لنشرها مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، وتم ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وذكرت الوزارة أنه جرى ضبط المتهم بمحل إقامته، وعثر بمسكنه على جهاز لاب توب، وهاتف محمول، و21 صورة ضوئية لنموذج أسئلة وإجابة لمادة اللغة العربية للثانوية العامة.