مصر.. تفاصيل محاولة تفجير بنك بمحافظة الدقهلية

كشف شهود عيان تفاصيل واقعة محاولة تفجير بنك قطر الوطني بمدينة ميت غمر، محافظة الدقهلية، والتي وقعت مساء الخميس وأسفرت عن مقتل المنفذ.

وقال الشهود إن المتهم كان مضطرباً ومرتبكاً ويرتدي نقاباً نسائياً، ولكن صوته كان أجش، وهو ما جعل الجميع يتأكد أنه رجل، ثم أخبر الموظفين أنه يرتدي حزاماً ناسفاً ومعه حقيبتين بهما متفجرات، ولذلك حاول حارس البنك إقناعه بترك الحقيبتين خارج المكان، وقال له إن الخزينة أسفل البنك وعندها بادر الحارس بإطلاق النار عليه فارداه قتيلاً في الحال.

وأضاف شهود العيان أنه تم إخلاء البنك وفرض كردون أمني حوله، وبتفتيش الحقيبتين تبين أنهما فارغتان كما تبين أن المتهم كان يرتدي ملابس جيش أسفل النقاب، وكان بالفعل معه حزام ناسف متصل بدائرة كهربائية متصلة بهاتف محمول.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى بلاغاً من قسم ميت غمر يفيد بوجود سيدة ترتدي نقاباً وتحمل حقيبتين وتهدد بتفجير بنك قطر الوطني بشارع بورسعيد في المدينة بمن فيه إذا لم يسمح لها بسرقة خزينة البنك.

وذكر البلاغ أن حارس البنك تعامل مع السيدة وقتلها بعدما هددت بوجود حزام ناسف معها، وبمعاينة الجثة تبين أنه رجل، وتم إبطال مفعول الحزام الناسف الذي كان بحوزته.

وقررت النيابة العامة التحفظ على متعلقات المتهم والكشف عن هويته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.