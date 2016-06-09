مصر.. ضبط مدير صفحات تسريب امتحانات الثانوية بالفيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط المتهم الرئيسي في إدارة صفحات الغش للثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إنه في إطار خطة قطاع مصلحة الأمن العام الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط القائمين على إنشاء الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمى "شومينج بيغشش ثانوية عامة" فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع مصلحة الأمن العام أن المسؤول الرئيسي عن الصفحة المدعو مهند أسامة أحمد موسى مواليد 1998 وهو طالب ومقيم بالإسكندرية.

وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمواجهته اعترف بإدارته 3 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك يدير من خلالهم 3 صفحات بمسمى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" وأنه قام بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالثانوية العامة 2016 عن طريق تصويره بالموبايل الخاص به داخل لجنة امتحانه بالإسكندرية.

وقال المصدر إنه تم ضبط جهاز حاسوب آلي وجهاز تابلت خاصين به محملين بأكثر من 30 صفحة للغش الإلكترونى والهاكرز. مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.