مصر.. مقتل إرهابي يرتدي نقاباً قبل تفجير بنك بالدقهلية

تمكّن حرس بنك قطر الوطني بميت غمر بمحافظة الدقهلية المصرية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تفجير البنك من قبل شخص يتخفى في ملابس منتقبة، ويرتدي حزاما ناسفا.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ميت غمر يفيد بوجود سيدة ترتدي نقابا، وتحمل حقيبتين، وتهدد بتفجير بنك قطر الوطني بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمن فيه، وتطالب بمقابلة مدير البنك، وصوتها أقرب للرجال.

تعامل حارس البنك مع السيدة وحاول إقناعها بترك الحقيبتين إلا أنها رفضت، فأطلق الحارس النار عليها، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم إخلاء البنك من العملاء والموظفين، وتم فرض كردونا أمنيا حول الجثة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والقوات الخاصة إلى مكان البلاغ.