وصول سفينة مجهزة بروبوت للبحث عن صندوقي الطائرة المصرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، سفينة البحث المجهزة بروبوت والتي تعاقدت معها وزارة الطيران المدني للقيام بأعمال البحث واستعادة صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة المصرية المنكوبة، والتي سقطت في مياه البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي.

وستشارك السفينة الفرنسية في أعمال البحث عن حطام الطائرة من خلال مسح لقاع البحر فى المنطقة التي تم تحديدها، وكان في استقبالها عند وصولها أعضاء لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران.

وقال مصدر مسؤول بلجنة التحقيق في الحادث إنه تم تقديم كافة التسهيلات لفريق عمل السفينة والدعم اللوجستي من تراخيص وخدمات أرضية وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاز عمل السفينة وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية وكافة الجهات المعنية.

يذكر أن سفينة "لا بلاس" التابعة للبحرية الفرنسية قد رصدت في الأول من يونيو، إشارة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة التي كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة وهوت بين جزيرة كريت والساحل الشرقي لمصر مع ركابها الـ66، بعدما اختفت فجأة عن شاشات الرادار.

ويستمر الصندوقان الأسودان 30 يوماً في إرسال الإشارات، لذا فإن هناك سباقا مع الزمن لاستخراجهما من قاع البحر.

وباتت العمليات أصعب بسبب عمق المياه الذي يبلغ في هذه المنطقة 3000 متر.