دعوى قضائية وبيان عاجل في برلمان مصر بسبب ليلى علوي

بسبب جملة على لسانها في مسلسل "هي ودافنشي" الرمضاني وصفت فيها أبناء وأهالي منشأة ناصر بـ"البلطجية" و"العشوائيات"، تقدم عضو مجلس النواب المصري هاني مرجان ببيان عاجل للبرلمان، يتهم فيه الفنانة المصرية بالإساءة لأبناء دائرته.

وقال مرجان، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الفنانة الشهيرة "أهانت أهالي منشأة ناصر والجمالية، ووصفتهم بالعشوائيات والبلطجة، خلال الحلقة الثانية من المسلسل، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي المنطقة التي أمثلها في البرلمان ولذلك وجدت أنه لزاما عليّ كابن من أبناء المنطقة ونائبا وممثلا عنها في البرلمان أن أتقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال موجّه لرئيس الوزراء لرد اعتبار أهالي المنطقة الذين يشهرون بالكرم والطيبة والشهامة".

ودعا مرجان إلى وقف أي اعتداءات أو إساءات ضد أهالي المناطق العشوائية استجابة لدعوى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حذر قبل أسبوعين من المساس بأهالي المناطق العشوائية وعدم إخراج أو تصوير أفلام سينمائية مهينة ومسيئة لهم.

وأكد النائب المصري أنه، إضافة لذلك، سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنانة ليلى علوى، ومطالبتها بتقديم اعتذار رسمي لأهالي الدائرة والمنطقة "التي يعلم الجميع في مصر أنهم أهل مروءة وشهامة وطيبة وكرم، فهي من أكثر المناطق السياحية والأثرية في مصر ويقع بها أشهر المعالم الدينية مثل الجامع الأزهر ومسجد الحسين وخان الخليلي ومقرات عشرات الطرق الصوفية".

يذكر أن حي الجمالية، الذي يقع غرب القاهرة، يتمتع بشهرة تاريخية. وترجع تسميه للأمير جمال الدين محمود الاستادار، من عهد المماليك البرجية، الذي بنى في الحي مدرسة عام 1409 وكانت من أعظم مدارس القاهرة.

مساحة الحى العريق تشكل حوالي 2.5% من مساحة القاهرة الحالية. ومن الشرق يحده جبل المقطم الذي كان فوقه قلعة الجبل مقر إقامة وحكم سلاطين مصر، ومن الشمال حي الوايلي والظاهر، ومن الغرب أحياء باب الشعرية والموسكي، ومن الجنوب حي الدرب الأحمر.

يضم الحي 18 شياخة، أهمها شياخة الجمالية وبرقوق وقايتباي والبندقدار والمنصورية والدراسة والعطوف وقصر الشوق والخواص وباب الفتوح وخان الخليلي والخرنفش وبين السورين.

في العصر الفاطمي، كانت تقع في المنطقة قصور الخلافة الفاطمية وملحقاتها. وبعد نهاية الدولة الفاطمية سنة1171 على يد صلاح الدين الأيوبي، تدهور حال القصر الفاطمي وسكن في أجزاء منه عامة الناس وأسس الأمير جهاركس الخليلي، أحد أمراء الدولة المملوكية في عهد السلطان الظاهر برقوق خان الخليلي سنة 1382.

أما حي منشأة ناصر، فهي منطقة تقع بالقرب من الجمالية، يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، تعود أصول أغلبهم إلى مدن القناة، وقد هاجروا إليها بعد حرب 1967.