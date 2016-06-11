اعتصام للمحامين بالبحيرة بعد اعتداء مأمور على زميلهم

اعتصم محامون مصريون بالبحيرة شمال مصر داخل غرفة المحامين بمبنى محكمة رشيد، بعد اتهام محام للشرطة بالتعدي عليه، وتقدم المحامي ببلاغ لنيابة رشيد.

وقال هيثم تيسير، أمين عام نقابة المحامين بشمال البحيرة، إن المحامي المعتدى عليه كان يتناقش مع العميد رأفت النجار مأمور قسم رشيد بخصوص قرار إزالة، وطلب المأمور إخراجه من مكتبه بعد احتدام المناقشة بينهما، وعلى إثر ذلك قام فردا حراسة من المركز بإخراجه، ودفعاه ما أدى إلى سقوطه على سلم المركز وإصابته بكدمات في ذراعه.

وقال محمد الحمبولي المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة لـ"العربية.نت" إن ما حدث أن مأمور قسم رشيد اعتدى على الزميل المحامي وليد نصار بالضرب والسب ومنعه من تحرير محضر فى نقطة شرطة مستشفى رشيد بإصابته.

وأضاف أن اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، نجح في احتواء الأزمة، لكن يجب أن تتم محاسبة المتسبب في تلك الأزمة وهو مأمور قسم رشيد، كما أن السكوت عن تلك التجاوزات سوف يخلق حالة احتقان بين المواطنين والشرطة، مطالباً بمحاسبة المخطئ فور وقوع الأزمة يساعد علي منع التصعيد.

وأكد الحمبولي أن النيابة عرضت المحامي على الطب الشرعي لتحديد الإصابات، مشيراً إلى أن مدير الأمن ومساعد الوزير قدما الاعتذار لجموع المحامين، وتم قبول الاعتذار ولكن القضية مستمرة لحين الحصول على حق الزميل المحامي.