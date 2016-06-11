حقيقة النعي الذي اعتقد المصريون أنه "شفرة إخوانية"

أثار نعي نشر بصحيفة الأهرام المصرية جدلاً واسعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لما يحتويه من أسماء غريبة غير متداولة على مسامع المصريين، مما جعلهم يعتقون أنه "شفرة إخوانية" للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

وجاء نص النعي كالآتي:

"البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة فضيلة كريمة المحامي الراحل محمد فوزير فايد، والدة المرحومين دين ووطن وحق وواجب وسيقام العزاء في 82 ‏ شارع عباس العقاد ـ مدينة نصر".

وتفاوتت تعليقات المصريين حول النعي فبعضهم رأى أنه شفرة لعملية إرهابية كبرى في مدينة نصر خاصة أن هذا الشارع كان يتواجد به مقر لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان وهو قريب من ميدان "رابعة" الذي تم تحويل اسمه الى هشام بركات والذي كان مقر اعتصام الجماعة عقب عزل مرسي، فيما رأى البعض الآخر أن النعي ربما يكون حقيقياً، فيما فريق ثالث رأى أن صحيفة الأهرام لا يمكن أن تتورط في نشر نعي بهذه الصورة قبل أن تتأكد من صدقه وصحته.

وبالبحث عن العائلة تبين أنها بالفعل موجوده وأنها ستتلقى العزاء في نفس العنوان المنشور في النعي وهو مقر أكاديمية لتعليم اللغات تمتلكها أسرة الفقيدة في مدينة نصر شرق القاهرة.

ومن خلال البحث أيضاً تبين أن الفقيدة واسمها فضيله محمد فوزي فايد من عائلة الفوايد وهم منتشرون بجميع محافظات مصر وأطلقت أسماء دين ووطن وحق وواجب على أبنائها الذين رحلوا من الدنيا قبلها تعبيراً عن اعتزازاها بهذه الأسماء التي أثارت الخوف لكونها غير متداولة بين المصريين.