مصر.. مقتل 28 إرهابياً بقصف للجيش في الشيخ زويد

أفادت مراسلة قناة "العربية" بمقتل 28 إرهابياً من جماعة "أنصار بيت المقدس" بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح مساء الجمعة، وقالت المصادر إن المدفعية قصفت 4 تجمعات تابعة لـ"أنصار بيت القدس" جنوب الشيخ زويد وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من أنصار التنظيم.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف تجمعات بقرى المقاطعة والتومة واللفيتات جنوب الشيخ زويد وتجمع رابع بقرية بلعة غرب المدينة.

وأسفرت الضربات المدفعية عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 50 عنصراً من "أنصار بيت المقدس" كانوا مجتمعين لتنفيذ مخططات إرهابية، وأكدت تقارير أولية وشهادة شهود عيان عن سقوط عدد كبير من العناصر التكفيرية خلال الضربات المدفعية التي شنتها القوات المسلحة برفح والشيخ زويد الجمعة، وتم تدمير مخازن متفجرات وسيارات ربع نقل ودراجات نارية، وشوهدت ألسنة النيران والدخان تتصاعد من المواقع الأربعة التي قصفت.

فيما ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 18 مشتبهاً بهم، بينهم 4 عناصر متورطين في زرع العبوات الناسفة على مدخل مدينة العريش، وتفجيرها في المدرعات الأمنية، ومطلوبين لأجهزة الأمن بالعريش أثناء حملة بمنطقة الميدان غرب العريش.

كما أحبطت القوات الجمعة محاولة تفجير 3 عبوات ناسفة في مدرعات أمنية بمنطقة بئر لحفن، وقد رصدت القوات 3 عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق لحفن جنوب العريش وقد تم تفجير العبوات الثلاثة دون وقوع إصابات في صفوف القوات.