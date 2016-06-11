وفد حماس في القاهرة خلال أيام لبحث المصالحة مع فتح

كشف محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه يجري خلال الأيام الحالية التنسيق مع المسؤولين في مصر لسفر وفد من الحركة إلى القاهرة لبحث إنجاز المصالحة مع حركة فتح.

وقال إنه بمجرد انتهاء المسؤولين المصريين من الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة سيتوجه الوفد لمصر، مؤكداً أنه سيترأس وفد الحركة مع عدد من القيادات في غزة والدكتور موسى أبو مرزوق الذي سيأتي من الخارج تزامنا مع وصول الوفد.

كما قال الزهار في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية إن حماس ستبحث ترتيب تطبيق الاتفاق الموقع في القاهرة عام 2011 برعاية مصرية وهو تشكيل حكومة وطنية، مؤكدا أن حركة حماس ليس لديها أي مطالب سوى تطبيق الاتفاق الذي يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وإنجاز المصالحة المجتمعية.