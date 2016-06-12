إدراج 215 إخوانياً على قائمة الإرهاب ومصادرة جوازاتهم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إدراج 215 من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، القرار متضمناً الأسماء التي تعد من عناصر الجيل الثاني والثالث للجماعة، إضافة لبعض العناصر المؤثرة في الجماعة مثل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد والذي اعتقلته أجهزة الأمن منذ أشهر، وكان يتولى منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إضافة إلى أسامة حسام الشافعي، أحمد كمال شمس الدين، عبد الله عليوة محمد سالم، محمد صلاح أبو العلا محمود، احمد سعد منصور أبو بكر .

وذكرت المحكمة أن القرار جاء لاتهامهم في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية

يذكر أنه وفقا للقرار فإن هؤلاء المتهمين سيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموالهم متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي.