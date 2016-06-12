بالصور.. كنيسة مصرية تقيم حفل إفطار للمسلمين

أقامت كنيسة مصرية حفل إفطار جماعي للمسلمين بالقرب ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة وهو تقليد تقيمه سنويا.

ونظمت كنيسة قصر الدوبارة بشارع الشيخ ريحان بالقرب من ميدان التحرير حفل إفطارها تحت شعار "مائدة إفطار المحبة الوطنية"، وذلك في إطار احتفالها بشهر رمضان.

وذكرت إحدى القائمات على المائدة لـ"العربية.نت" أن الكنيسة تسعى من خلال حفل الإفطار للتأكيد على وحدة الصف والنسيج المصري وأن المسلمين والمسيحيين هما عنصري الأمة المصرية ويتشاركان دائما في المناسبات الاجتماعية والدينية ولا يمكن بث روح الفرقة والانقسام بينهما.

وقالت إن كنيسة الدوبارة بميدان التحرير تقدم كل عام دعوة عامة لكل المسلمين لحضور المائدة التي يقوم عليها سيدات وفتيات قبطيات يقمن بالطهي وإعداد الطعام وصنع الوجبات، كما يقوم شباب الأقباط بإعداد المقاعد والموائد ووضع الطعام عليها وتجهيزها قبل الإفطار بوقت كاف.

وأضافت أنه قبل أن يحين موعد أذان المغرب بوقت قليل يقوم الشباب بدعوة المارة للإفطار إضافة للمدعوين من قبل، ويقمن بخدمتهم وتزويدهم بكل ما يطلبونه ثم يتم توزيع الوجبات المتبقية على المارة وقائدي السيارات.