سفينة الميسترال "ناصر" تغادر فرنسا متجهة إلى مصر

غادرت سفينة ميسترال الحربية "ناصر" التي اشترتها مصر من فرنسا الأحد ميناء سان نازير متجهة إلى الإسكندرية حيث سترسو في مصر.

وغادرت السفينة "جمال عبدالناصر" حوض صناعة السفن الفرنسي نحو الساعة 09,30 (07,30 تغ) تواكبها سفينتا جر.

وتمركز 10 رجال على الأقل مدججين بالسلاح في النقاط الاستراتيجية في السفينة.

وكان العلم المصري رفع على هذه السفينة الحربية الخميس. ويبلغ طولها 199 مترا بعرض 32 مترا.

وتبلغ حمولتها 22 ألف طن، وسرعتها 18 عقدة (33 كلم في الساعة)، وهي متعددة الأغراض.

ويمكن لسفينة ميسترال نقل 700 رجل ومروحيات ومراكب إنزال ودبابات هجومية وستين عربة. أما سفينة ميسترال الحربية الثانية وستحمل اسم "أنور السادات" فستلم لمصر خلال سبتمبر المقبل.

وكانت فرنسا ومصر قد وقعتا في أكتوبر الماضي عقد بيع هاتين السفينتين، بعد شهرين على إلغاء عقد بيعهما إلى موسكو الذي وقع في يونيو 2011 بسعر 1،2 مليار يورو.

ودفعت مصر 950 مليون دولار ثمن هاتين السفينتين بفضل تمويل سعودي.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ربط في سبتمبر 2014 تسليم السفينتين إلى روسيا بالتوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا قبل أن يعلق تسليمهما.

وأجبرت فرنسا بعد إلغاء العقد على دفع 949،7 مليون يورو إلى روسيا هي عبارة عن المبلغ الذي سبق وأن دفعته روسيا مقدما.

وبإمكان هذا النوع من السفن أن ينزل قوات في مسرح عمليات وأن ينقل مستشفيات ميدانية للقيام بمهمات إنسانية كبيرة.