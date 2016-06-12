مصر توقف إعلانات تتضمن مشاهد وألفاظاً غير لائقة

قررت السلطات المصرية وقف بث إعلانات تجارية على شاشات الفضائيات لانتهاكها الذوق العام والعادات والتقاليد وخرجوها على الآداب العامة.

وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب قراراً بوقف بث الإعلانات التلفزيونية لشركات جهينة، الأهرام للمشروبات، قطونيل، دايس والتي تبث على الفضائيات، لانتهاك مضمونها الكرامة الشخصية، وعدم احترامها الذوق العام والعادات وتقاليد المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 و 5008 لسنة 2005، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار .

وأوضح يعقوب أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلانات الشركات سالفة الذكر، خلال بثها على الفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضدها، وتبين أن بعضها يتضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام، بالإضافة إلى استخدام الأطفال خلافاً للمواصفة القياسية للإعلان والترويج لنتائج غير حقيقية بأن الحليب المصنع أفضل من حليب الأم، على سبيل المثال .

وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المواد الإعلانية ، تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،التي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلاً عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقاً صارخاً لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ،والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة .

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الإعلانات خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفى حالة عدم الالتزام ، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ التدابير القانونية .